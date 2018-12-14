Путин призвал школьников ориентироваться на Ломоносова

Президент России Владимир Путин в ходе "Открытого урока" в Ярославле призвал школьников ориентироваться в своей жизни на пример ученого Михаила Ломоносова, сообщает RNS.
"У Ломоносова, как известно, в семье были рыбаки в основном, отчасти коммерцией занимались, но он пришел в Петербург и стал выдающимся мировым ученым. Вот нужно ориентироваться на такие примеры, которых у нас достаточно в нашей истории", — сказал Путин.
Он также заявил, что необходимо полагаться на себя, а не на "доброго дядю", который может что-то принести.
"Лучше вспомнить революционные песни большевистские — никто нам не поможет: ни Бог, ни царь и не герой. Нужно своей собственной рукой это все делать", — добавил Путин.
По его словам, человек должен понимать, что 90% его успеха зависит от него лично, поэтому, воспользовавшись господдержкой там, где она есть, нужно самостоятельно искать путь в жизни и брать судьбу в свои руки.
Комментарии
может хватит советовать а делом заняться господину Путину!!!
Не, ну мог бы себя в пример поставить, рассказать каким был учеником и студентом, как от Армии откосил...