Иерей Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илия Семилетов, который грубо провел обряд крещения и ударил ребенка головой о купель, отстранен от должности священника и ожидает церковного суда, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря Пятигорской епархии, протоиерея Михаила.
"Суд состоит из священнослужителей, опытных, образованных, много лет служивших в епархии и имеющих духовный и житейский опыт, а также хорошо знающих экономическое право. В своей деятельности суд руководствуется не законодательством РФ, а, в основном, церковным правом", — рассказал протоиерей, отметив, что суд состоится 14 декабря.
В качестве наказания для священников предусмотрены отстранения, запреты на служение и преподавание, а также лишение священного сана.
Что касается самого Семилетова, то он, как отметил пресс-секретарь епархии, раскаивается, подавлен и "даже не ест".
Видеозапись появилась в Сети в декабре. На кадрах видно, как священник силой окунает ребенка в воду и при этом бьет его головой о купель. Сама девочка при этом плачет и держится за голову.
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