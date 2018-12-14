Фото: rk.karelia.ru
Информацию о повреждении на сетях на улице Попова уточнили в барнаульском водоканале.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, из-за порыва по адресу улица Попова, 39 в данный момент ограничено водоснабжение в четырех многоквартирных домах и четырех административных зданиях.
Специалисты водоканала ведут работы по устранению повреждения. Для жителей организован подвоз воды. Оставить заявку на подвоз можно по телефону (3852) 28-22-00.
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О сроках ликвидации аварии пока сказать трудно. Принимаются меры по скорейшей ликвидации повреждения.
Комментарии
На Солнечной Поляне также всю воду отключили.
это какой то абзац. Годами никто ни за чем не следил, что бы все это привести в божеский вид столько денег надо.. проще новый город построить ))))
Если у имущества нет хозяина, так дальше и будет