Соловьев сравнил Бузову с Сатаной и назвал ее мужиком

Журналист Владимир Соловьев в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" раскритиковал звезду российского шоу-бизнеса Ольгу Бузову из-за шоу "Замуж за Бузову". Фрагменты программы он опубликовал в своем Twitter.
#соловьевlive Бузова мужик? pic.twitter.com/ndoBO9x20S— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 13 декабря 2018 г.
"Что говорить? Там интеллекта нет, не было и никогда не будет. Это человек, который путает замужество и женитьбу. Выйти "Замуж за Бузову", она что — мужик?! Единственный смысл, который вложен в эту программу — безграмотность", — заявил Соловьев.
В итоге дискуссия пришла к тому, что один из участников беседы напомнил о многомиллионной армии поклонников Бузовой. В ответ Соловьев рассказал о дьяволе, за которым также шли легионы.
Комментарии
похоже просто завидует ее рейтингу..иначе бы зачем на нее смотреть и сравнивать с кем то..
Вот именно , говоря про неё - тем самым только еще больше разжигают интерес и популярность вокруг её персоны. А если и говорить про интеллект- кто похвастается такими гонорарами как она ?? не важно как именно пришел успех - он есть и победителей не судят! А комменты "умных" мира сего только подтверждают её успех!
завидует
14.12.2018 12:07
Бабуля
жанись хороняка
не важно как именно пришел успех - он есть и победителей не судят!
серьезно?
по трупам тоже готова идти?