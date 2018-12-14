Застройщики предупредили россиян о росте стоимости жилья на 20%

Участники строительного рынка предупредили, что стоимость жилья в России может увеличиться на 20% в связи с изменениями правил долевого строительства, пишет "Коммерсант".
Депутаты Госдумы хотят блокировать в банках поступления от покупателей квартир во всех новостройках, а не только выходящих на рынок после 1 июля 2019 года. Избежать изменений смогут отдельные девелоперы, прошедшие специальный отбор. Если поправки утвердят, застройщики грозят ростом цен на первичном рынке жилья до 20%.
Сейчас Дума рассматривает и вносит коррективы в законопроект, который заставит девелоперов перевести финансирование строительства и продажу недвижимости на эскроу-счета, рассказал глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Специальные счета придут на смену договорам долевого участия. Разница в том, что деньги дольщиков на счетах будут храниться до момента сдачи дома, в то время как по договору средства покупателя сразу вкладывались в строительство.
Изначально подразумевалось, что девелоперы должны будут перейти на работу с эскроу-счетами с 1 июля 2019 года. Причем касаться это будет только тех проектов, которые вышли на рынок после этой даты.
После обсуждений и поправок появилось предложение внедрить нововведение и для строек, начатых раньше.
Как рассказал финансовый директор ГК "Гранель" Дмитрий Адушев, в первом случае себестоимость строительства увеличится на 10%, в то время как досрочный переход на новую модель работы спровоцирует рост цен на 20%. Стоимость обеспечения девелоперских проектов по новому механизму в пять-шесть раз выше.
Комментарии
Все для людей.... Когда ж эта обдираловка закончится???......
спасибо застройщики и госдурофцы но хрен вам
то есть банки получат в беспроцентное пользование денюжки дольщиков на достаточно долгий срок
Видно, продажи упали. Забодали уже пугать ростом стоимости...
Радостная новость для тех, кто планировал брать ипотеку по сниженным процентам
Ахахах, новости Великой Сверхдержавы)
14.12.2018 12:50
- гость - то есть банки получат в беспроцентное пользование денюжки дольщиков на достаточно долгий срок
Совершенно верно. Причём за счёт народа (покупателей квартир)