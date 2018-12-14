Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе РЖД Олегу Белозерову включить в состав новых поездов специальный вагон, где одинокие пассажиры могли бы познакомиться и пообщаться друг с другом, сообщает "РИА Новости".
Власов уверен, что наличие таких вагонов помогло бы желающим пообщаться найти друг друга и не беспокоить других пассажиров.
"Для некоторых людей путешествие — это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми и иными другими способами расширить свой кругозор. Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу", — отмечается в обращении депутата к главе РЖД.
Власов подчеркнул, что ранее представленные новые плацкартные вагоны собирают много восторженных отзывов со стороны россиян. Поэтому, по его мнению, "комфортная обстановка будет способствовать общению людей друг с другом".
В письме Власов попросил Белозерова дать оценку его идее и проанализировать возможность реализации.
Комментарии
просто генератор идей...
Да пусть, с одним условием - содержание этих вагонов за счет данного персонажа.
народ бы однозначно одобрил вагоны-теплушки для всей этой своры депутатов, министров, и "эффективных менеджеров". пусть друг с другом знакомятся. и не мешают народу.
То есть, вагон-бардельчик!
ага, и места для шпили мили
У кого то проблемы со знакомствами? Вспомните Куравлева, как он знакомился в поезде в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".
А ведь без нас, населения РФ, эта шпана не могла бы попасть во власть...
Отличная идея! Только надо добавить чтоб на каждой станции стоял тоже такой вагончик и рядом на стуле
сутенербабушка-билетёрша!
Боже, как богата земля русская сказочными идиотами, но это пол беды, беда когда они во власти.
Ездил на поезде 4 суток, проблем со знакомствами нет. Стоянка 30-40 минут, все выходят из вагонов, подходи и знакомься.