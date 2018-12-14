Цены на шампанское вырастут в 2019 году в России

В 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского может увеличиться до 202 рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию производителей игристых вин.
В организации подчеркнули, что на повышение стоимости напитка повлияет рост стоимости сырья, рост НДС до 20%, наценка розницы и оптового звена, размер акциза, а также общие производственные затраты.
Ассоциация уже направила соответствующие расчеты в Министерство финансов. Там рассказали, что рассматривают вопрос изменения стоимости, но никакого решения еще не принято.
В последний раз минимальная розничная цена шампанского была изменена в 2016 году. Тогда правительство установило минимум в 164 рубля. При этом, как отмечает издание, в декабре средняя стоимость бутылки шампанского в России составила 511 рублей.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что более реалистична минимальная розничная цена на шампанское в 180 рублей за бутылку.
"Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной", — пояснил Дробиз.
Он добавил, что шампанское не должно быть слишком доступным по цене. Впрочем, есть и более дешевые варианты: например, винные газированные напитки (продукция, которая содержит не менее 50% виноматериалов).
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