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Осужденные, отбывающие наказание в колонии особого режима в Рубцовске, обвиняются в покушении на дачу взятки — мужчины пытались подкупить сотрудников исправительного учреждения.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в августе 2018 года осужденный, желая условно-досрочно освободиться от отбывания наказания, решил передать одному из сотрудников исправительной колонии взятку в размере 25 тысяч рублей за подготовку положительного пакета документов на УДО.
"Мужчиной были предприняты все меры для направления денежных средств в качестве взятки должностному лицу, действовавшему в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия", — добавляют в СКР.
Второй осужденный также пытался дать взятку сотруднику колонии, желая выйти на волю УДО. Им было передано должностному лицу 20 тысяч рублей.
В данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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