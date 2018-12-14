Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram в стихах отреагировал на идею депутата Госдумы провести среди рэп-исполнителей конкурс на лучший клип о туризме.
Шнуров назвал идею государственной поддержки субкультуры нелепой. Так же, по его мнению, выглядят и представители власти, которые выступили организаторами.
"Чиновник как всегда неловок, Ему что пати, что парад. Ждем конкурс гос-татуировок и присуждения наград", — говорится в стихотворении.
Шнуров также предположил, какой будет результат объявленного конкурса: "Во времена до "Адидаса", Когда входу была праща, Молва ходила про Мидаса, Он в золото все превращал. Другое дело наши думцы, Прекрасные ребята, но К чему они ни прикоснутся, Все превращается в (экскременты)".
Как сообщалось ранее, в Госдуме объявили о запуске конкурса для рэперов, которые должны рассказать о любом населенном пункте России, чтобы увеличить там туристический поток.
"Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип", — подчеркнул депутат Михаил Дегтярев.
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Так то оно так, но эта шпана нами руководит и диктует как жить, что говорить и чем питаться...