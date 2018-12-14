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Завхоза барнаульской школы будут судить по громкому уголовному делу о падении бетонной плиты на первоклассницу.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в данный момент утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевой столицы, который, как полагает следствие, совершил халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девочки.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый (заведующий хозяйством школы) не проводил должным образом проверку на предмет безопасности школьного ограждения, не выявил разрушение конструкции крепления плиты ограждения и не предпринял мер для своевременного устранения указанного разрушения", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В итоге 19 марта этого года произошло падение плиты на ученицу первого класса.
В прокуратуре добавляют, что выразить отношение к предъявленному обвинению фигурант дела отказался.
Комментарии
в школе плохо сделали ремонт-отваливается побелка, выпадают шурупы из парт, сломались открывашки у окон, и в этом виноват завхоз??? а то, что ремонт был заказан у самой дешевой бригады и из самых дешёвых материалов никого не волнует, ибо руководитель районного отдела образования мнит себя великим экономистом, типа, экономию сделал....
Зря не дворника судят... Продажные чиновники, судьи нашли стрелочника.