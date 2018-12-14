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Завхоза барнаульской школы будут судить по громкому уголовному делу о падении бетонной плиты на первоклассницу.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в данный момент утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевой столицы, который, как полагает следствие, совершил халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью девочки.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый (заведующий хозяйством школы) не проводил должным образом проверку на предмет безопасности школьного ограждения, не выявил разрушение конструкции крепления плиты ограждения и не предпринял мер для своевременного устранения указанного разрушения", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В итоге 19 марта этого года произошло падение плиты на ученицу первого класса.
В прокуратуре добавляют, что выразить отношение к предъявленному обвинению фигурант дела отказался.
Комментарии
в школе плохо сделали ремонт-отваливается побелка, выпадают шурупы из парт, сломались открывашки у окон, и в этом виноват завхоз??? а то, что ремонт был заказан у самой дешевой бригады и из самых дешёвых материалов никого не волнует, ибо руководитель районного отдела образования мнит себя великим экономистом, типа, экономию сделал....
Зря не дворника судят... Продажные чиновники, судьи нашли стрелочника.
СК "рубит палки". Завхоз должен специальным комплексом "струна" два раза в день проверять всё вокруг на предмет скрытых разрушений. Директор зоопарка должен по ночам с автоматом ловить пьяных дур, сующих руки в клетку к тигру. Из последнего - ищут стрелочника, который должен был предвидеть где лопнет труба с кипятком, заблаговременно приехать туда и отгонять дубиной детей, желающих наступить в кипяток. Чему мы научились у американцев - судить невиновных. У нас коррупция побеждена, все убийцы и насильники пойманы? Ах да, там работать надо, а здесь вот он - завхоз.А может быть посадить за"халатность, повлекшую по неосторожности смерть одного или нескольких человек" одного-двух следователей, которые " не проводили вовремя мероприятия по поимке убийцы, что привело к следующим убийствам"?
Амик, с девочкой-то что?
Раз в два года завхоз обязан обходить по периметру школьного двора и проверять бетонные ограждения?