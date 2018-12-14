Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч, пишет "Коммерсант" со ссылкой на поручение по итогам заседания правительства комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.
По словам одного из собеседников издания, возвращение штрафа только в Москве может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно. Это вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.
По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено более 80 миллионов постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.
Сейчас превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо.
Еще в 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ не был внесен в Госдуму.
В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после этого появилось поручение Акимова вплотную заняться столь прибыльным вопросом.
Вице-премьер Акимов также поручил МВД и правительству Москвы до 1 февраля 2019 года подготовить предложения по усилению ответственности за использование "подложных или нечитаемых" номеров и нарушение правил стоянки и остановки.
Комментарии
Поправляют кормовую базу на наш счет
По словам одного из собеседников издания, возвращение штрафа только в Москве может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно. Это вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.
Вот так наши депутаты и правительство пополняет бюджет. Было бы правильнее развивать производства и хоть что-нибудь производить а не закупать в Китае...
Мы-то, советские наивные люди, грешным делом думали, что ГАИ создано для организации дорожного движения, для нашей защиты и для снижения количества ДТП.
А оно нынче вон для чего - "может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно".
вчера писали про мораторий изменений в ПДД))))
насколь я понимаю, 20км/ч вводили потому, что точность измерения скорости не АЙС
а теперь наверное физика процессов изменилась
Нужно организовать фонд для оплаты адвокатов для киллеров камер
Никаких 50 млн штрафов это не принесёт, ездим на 20 кмч быстрее, будем на 10, снижения аварийности тоже не будет, а вот пропускная способность дорог упадёт серьёзно.
возникают вопросы : Точность измерения скорости в автомобиле?
Видимость знаков понижающих скорость в совокупности с дорожной обстановкой ( у водителя не восемь глаз)?
Заведомо не верные ограничения приводят к несоблюдению документа в целом?