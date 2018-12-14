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Водителей ожидает возвращение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

, ИА "Амител"
Также подготавливаются предложения по усилению ответственности за ряд других нарушений

Фото: pochemu-i-kak.ru

Правительство поручило МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч, пишет "Коммерсант" со ссылкой на поручение по итогам заседания правительства комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

По словам одного из собеседников издания, возвращение штрафа только в Москве может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно. Это вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года вынесено более 80 миллионов постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Сейчас превышение скорости менее чем на 20 км/ч ненаказуемо.

Еще в 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ не был внесен в Госдуму.

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения, после этого появилось поручение Акимова вплотную заняться столь прибыльным вопросом.

Вице-премьер Акимов также поручил МВД и правительству Москвы до 1 февраля 2019 года подготовить предложения по усилению ответственности за использование "подложных или нечитаемых" номеров и нарушение правил стоянки и остановки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.12.2018 14:45
Горожанин

Поправляют кормовую базу на наш счет

0  0
14.12.2018 14:45
- гость -

По словам одного из собеседников издания, возвращение штрафа только в Москве может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно. Это вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.

Вот так наши депутаты и правительство пополняет бюджет. Было бы правильнее развивать производства и хоть что-нибудь производить а не закупать в Китае...

0  0
14.12.2018 14:53
- гость -

Мы-то, советские наивные люди, грешным делом думали, что ГАИ создано для организации дорожного движения, для нашей защиты и для снижения количества ДТП.
А оно нынче вон для чего - "может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно".

0  0
14.12.2018 14:54
- гость -

вчера писали про мораторий изменений в ПДД))))
насколь я понимаю, 20км/ч вводили потому, что точность измерения скорости не АЙС
а теперь наверное физика процессов изменилась

0  0
14.12.2018 15:09
- гость -

Нужно организовать фонд для оплаты адвокатов для киллеров камер

0  0
14.12.2018 15:17
- гость -

Никаких 50 млн штрафов это не принесёт, ездим на 20 кмч быстрее, будем на 10, снижения аварийности тоже не будет, а вот пропускная способность дорог упадёт серьёзно.

0  0
14.12.2018 15:20
- гость -

возникают вопросы : Точность измерения скорости в автомобиле?
Видимость знаков понижающих скорость в совокупности с дорожной обстановкой ( у водителя не восемь глаз)?
Заведомо не верные ограничения приводят к несоблюдению документа в целом?

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14.12.2018 15:31
для 14-54

немного не так, было разделение на превышение 10км и 20км, и соответственно штрафы разные. Посчитали что оформление 100р за превышение скорости на 10км превышает сам штраф, поэтому 10 упразднили, а за 20 по моему рублей 500 назначили. Как-то так

0  0
14.12.2018 15:45
москвич

Даже сложно себе представить,насколько людям обличенным властью,нечего делать.Они от скуки уж и не знают,что бы такое выдумать,что бы умом блеснуть...

0  0
14.12.2018 16:19
- гость -

А наказание за превышение на 1 километр в час принесет еще 50 миллионов. Ни слова про безопасность, только про то, как кормушку пополнить

0  0
14.12.2018 16:19
- гость -

особенно обидно, наверное, владельцам дорогих и мощных иномарок, машина-то может 250, да не дают свое эго потешить, дорога всех уравняет до 60)))

0  0
14.12.2018 16:50
- гость -

улитки хлопают и торжествуют. На самом деле оч. много людей, на том же автомобильном форуме, которые ЗА подобный шаг мотивируя это тем - я езжу 50 по трассе и в городе и пусть другие не быстрее. мдя...

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