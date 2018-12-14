Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Междугородний автобус сообщением "Новосибирск — Кемерово" столкнулся с грузовиком на трассе Р-255 "Сибирь", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации полиции, в 11:30 на 116-м километре трассы Р-255 водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего наехал на разделитель между полосами.
Затем автобус по инерции продолжил движение и столкнулся с припаркованным грузовиком.
Водитель автобуса оказался зажат в кабине. Чтобы помочь ему, были вызваны спасатели. Кроме того, за медицинской помощью обратились двое пассажиров.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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