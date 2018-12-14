Фото: narcolog-moscow.ru
Жителя села Быстрый Исток в Алтайском крае осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в больнице, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая привлечь внимание сотрудников полиции и иных служб к поиску пропавшего у него велосипеда, позвонил на номер "112" и сообщил оператору скорой помощи КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" о том, что хочет совершить теракт, взрыв", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В итоге была дезорганизована деятельность медучреждения и органов внутренних дел.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Комментарии