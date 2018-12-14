Видео: Дмитрий Моисеенко/vk.com/barneos22
Автомобиль на большой скорости снес несколько человек в Камне-на-Оби — момент инцидента попал на камеру наблюдения.
Видео опубликовано в сообществе Barnaul 22. В кадре видно, как машина на большой скорости боком врезается в нескольких человек.
После этого автомобиль врезается в препятствие и останавливается.
Информация о пострадавших в результате ЧП уточняется. В краевой ГИБДД сообщили, что подробности об аварии будут предоставлены в ближайшее время.
Комментарии