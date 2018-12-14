Видео: Дмитрий Моисеенко/vk.com/barneos22
Подробности о наезде автомобиля на нескольких человек в Камне-на-Оби сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла 14 декабря в 11:41 на улице Гоголя в районе здания № 89. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Sprinter 1955 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на группу людей, стоящих на остановке.
Всего сообщается о шести пострадавших. Всех их осмотрели медики. Госпитализация им не потребовалась.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Да уж, куда летел с выпученными шарами.