Депутаты "Справедливой России" провели массовый прием граждан в городах и селах Алтайского края в честь 25-летия Конституции РФ. С населением пообщались народные избранники всех уровней: от Государственной Думы до сельского совета.

Чаще всего люди жаловались на жилищные и коммунальные проблемы, общественный транспорт, медицинское обслуживание, благоустройство сельских населенных пунктов, задавали вопросы по пенсии, социальным льготами.

Например, к лидеру алтайских справедливороссов, депутату Государственной Думы РФ Александру Терентьеву за помощью обратилась мать двоих несовершеннолетних детей. Она получила ипотечный кредит в иностранной валюте и лишилась жилья, когда не смогла рассчитаться с банком. Депутат обещал изучить ситуацию и помочь в решении проблемы.

Депутат краевого парламента Александр Молотов провел прием в Тальменке. Жители попросили разобраться в вопросах капремонта, тарифов на коммунальные услуги, правомерности начисления ОДН. Селяне жаловались на регулярные отключения электроэнергии, отсутствие освещения на улицах, плохую мобильную связь и вопросы, связанные с работой общественного транспорта.

Жителей, пришедших на прием в Павловске, волновали проблемы с жильем, пенсиями и льготами. Депутат парламента Алтайского края Владислав Вакаев, работавший в этот день в этом муниципалитете, дал гражданам разъяснения, взял некоторые темы на контроль, а одну сразу же разрешил. К нему обратились некоторые жители района, имеющие земельные паи, но которые они не могут продать или сдать в аренду. Депутат Вакаев поговорил с главой района Антоном Вороновым. Чиновник заверил, что земля здесь очень востребована и желающих взять паи в аренду найти не проблема.

Депутат АКЗС, лидер партийного движения "Коммунальный Дозор" Людмила Суслова провела личный прием граждан в Барнауле. К ней, как к эксперту в коммунальной сфере, пришли посетители с коммунальными вопросами. Речь шла о неправильном начислении ОДН, "подводных камнях" в вопросах проведения общедомовых собраний жильцов, неправильном указании этажности дома и прочем.

Прием проходил и в Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева, и в "Центре защиты прав граждан" "Справедливой России". Эти площадки работают с населением круглый год. Как и всегда, в День Конституции люди жаловались на проблемы в сфере ЖКХ, льготы и индексацию пенсий, пособия, работу общественного транспорта. Пожалуй, одна из актуальных проблем последнего времени — работа ночных магазинов по продаже алкоголя на первых этажах многоэтажных домов.

В Рубцовске на прием к городскому депутату-справедливороссу Евгению Криволапову пришли многочисленные представители огромной, 15-тысячной "армии" садоводов со своими проблемами.

"Во-первых, им стало тесно из-за "расплодившихся" торговых павильонов на автобусной станции, где собирается до 300 человек в ожидании автобусов к садоводствам. Во-вторых, каждую весну до 1,5 тысячи участков оказываются подтопленными из-за разлива старицы реки Алей. Раньше в старице уровень воды искусственно регулировался. Но некоторое время назад почему-то ситуация вышла из-под контроля ответственных лиц. А ведь для большинства садоводов участки — чуть ли не главный источник если не пропитания, то дохода", — рассказали в пресс-службе партии.

В других населенных пунктах региона к справедливороссам обращались с проблемами нечищеных дорог, закрывающихся объектов соцкультбыта, изношенной коммунальной инфраструктуры, дефицита кадров, несанкционированных свалок, благоустройства, газификации.

В Усть-Пристани и Табунах, например, закрылись автовокзалы, и пассажиры замерзают на улицах в ожидании редких проходящих автобусов. Жители Зонального района который год ждут природный газ. Отчаявшиеся селяне обратились с последней надеждой к справедливороссам и параллельно готовы идти вплоть до губернатора.

"Помощь людям — это самое важное направление нашей работы. Поэтому каждое обращение, поступившее от наших сограждан, требует индивидуального подхода и детальной проработки", — прокомментировал Александр Терентьев.