Лайнер "Уральских авиалиний" при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в службах аэропорта.
Отмечается, что самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск. "После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург", — сказал собеседник агентства.
Лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Никто не пострадал. Самолет осматривают техники.
Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. На время ожидания рейса 165 пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с законодательством.
Как передает ТАСС, Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". Первичные проверочные мероприятия и опрос руководителя полетов проведут уфимские прокуроры. Материалы проверки будут направлены в Уральскую транспортную прокуратуру для принятия решения по результатам проверки.
Комментарии
Если самолет Уральских, то и фото должно быть с самолетом Уральских, а не Северного ветра.
14.12.2018 15:49
Денис
Если самолет Уральских, то и фото должно быть с самолетом Уральских, а не Северного ветра.
Денис, а Амику, как всегда пофиг-лишь хоть какую-то фотку вляпать! Сколько уже просила пусть автор подписывается под заметкой, хоть будем знать "героев" очерков в "лицо"!
Классный экипаж! ))))))))
14.12.2018 15:49
Денис
14.12.2018 16:28
gorca
И что изменится для вас в вашем узкомыслящем мировосприятии если будет фото самолета именно Уральских, а не Nordwind? Потом начнете вопрошать почему фото Уральских, но не с ВПП г.Уфы и почему не видны разрушения хвоста?