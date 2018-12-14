Роскачество сообщило, что при выборе шампанского необходимо обратить внимание на наименование товара, поскольку вместо настоящего вина можно купить винный напиток, ценность которого на новогоднем столе сомнительна.
"По мнению экспертов, в первую очередь стоит обратить внимание на саму категорию товара, которую вы выбираете. В последние годы на российском рынке в несколько раз выросла доля так называемых "игристых винных напитков"… Если надписи "игристое вино" или "российское шампанское" на этикетке нет, переверните бутылку, там вы наверняка найдете надпись "винный напиток газированный", — говорится в сообщении Роскачества.
В винных напитках может содержаться до 50% виноматериала, все остальное — вода, ароматизаторы и красители.
"Ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене", — отмечается в сообщении.
Иногда надпись на бутылке шампанского может содержать также наименования "выдержанное" и "коллекционное". К "выдержанным" относятся вина, которые в течение шести месяцев хранились в специальной емкости либо девять месяцев выдерживались в бутылке. "Коллекционными" называют вина, изготовленные классическим методом и выдержанные в бутылке не менее двух лет.
Цены на российское шампанское могут начинаться от 300 рублей. Впрочем, иногда со скидкой можно купить игристое вино можно и за 200 рублей.
"Экспертное исследование Роскачества подтвердило, что даже в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое. Это могут быть недорогие вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников", — рассказали в Роскачестве.
Также дали рекомендации по подаче шампанского. Напиток лучше всего держать в ведерке со льдом. Это позволит сохранить правильную температуру вина и даст возможность более полно раскрыться его аромату.
"Температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от шести до девяти градусов. Для дорогих коллекционных вин температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов", — добавили в Роскачестве.
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