Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя

Министерство здравоохранения России сообщило о начале подготовки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщается на сайте ведомства.
"В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму употребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года", — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ранее зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов оценил предложение о повышении возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
"Идет пропаганда физкультуры, и мы этим занимаемся. Спорт и алкоголь — это противоположные вещи, и здесь важно идти поступательно по этому пути", — отметил депутат.
Комментарии
Я что-то недогоняю. В армию призывают с 18 лет, тем самым даётся право убивать другого человека тоже с 18 лет. А вот алкоголь будет только с 21 года. Поднимайте совершеннолетие с 18 лет до 21 года - и будет всем счастье.
действительно, чтобы было не коряво- в 21 год наступление совершеннолетия, а до этой поры "онижедети"