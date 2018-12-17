Холода настали, а вопрос с покупкой верхней одежды открыт? Не стоит тратить время на беготню по магазинам и рынкам. Выставка-распродажа в Барнауле предлагает огромный выбор изделий Кировской меховой фабрики. А тем, кто станет обладателем промо-кода с официального сайта компании, в подарок - скидка при покупке понравившейся шубки или возможность купить в рассрочку на 24 месяца без процентов и первоначального взноса.
Продукция Кировской меховой фабрики весьма популярна среди ценителей качественных шубок из норки, нутрии, лисы, мутона. Меха всегда идеальной выделки, многообразие моделей, удобный крой, множество оттенков мехового материала и доступные цены – вот отличительные черты коллекций от российского производителя. Кроме богатого ассортимента норковых шубок, на выставке-распродаже в Барнауле можно прикупить и изделия из нутрии.
Нутриевые шубы – это идеальное сочетание качественного меха и приемлемой стоимости. Не стоит вспоминать советские времена и громоздкие шубы из нутрии в пол, в которых чувствовали себя неповоротливыми снеговиками. Благодаря современным технологиям, нутриевые шкурки вырабатываются очень тонко и тщательно. Шубы из этого меха имеют ряд бесспорных плюсов. Речь идет:
• о влагоотталкивающих свойствах нутриевого меха. Нестриженный нутриевый материал не боится воды, мокрого снега, так как влага не проходит через остины и поэтому подшерсток не намокает;
• о теплоте изделий из нутрии;
• о высокой степени износоустойчивости. Шубка из нутрии при должном уходе прослужит не менее 10 лет.
Кировская меховая фабрика предлагает покупателям все виды обработки меха нутрии: нестриженный, щипанный, стриженный.
Шубки из нестриженной нутрии самые теплые, в них не страшен даже дождь. Модели "Наташа" и "Муза" из серебристо-серой нутрии шикарно скроены: А-силуэт, классическая длина до середины голени, отделка по капюшону в тон шубки из блюфроста.
Щипаная нутрия не теряет природного блеска, становится достаточно пушистой и нежной. Модель "Прада" покоряет переливами меховых фрагментов, яркостью цвета.
Моделей шубок из стриженой нутрии очень много в коллекции Кировской меховой фабрики. Это "Милана", "Варвара", "Романтика", "Камелия". Издалека такую шубку запросто спутать с норковой, потому что после обработки мех становится невероятно легким, пушистым и нежным.
Выставка пройдет 18-19 декабря 2018 года в ДК "Моторостроителей"
по адресу: ул. Германа Титова, 50-А
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