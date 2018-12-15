Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко предложил объявить 2020 год в России годом села. С такой инициативой он выступил на заседании Совета законодателей РФ в четверг, 13 декабря, сообщает пресс-служба АКЗС.
На заседании Александр Романенко сказал, что хорошим поводом для более интенсивной работы по развитию сельских территорий может стать объявление 2020 года Годом села в России. С таким же предложением выступили представители Ярославской области. На заседании обсуждали Стратегию развития сельских территорий РФ до 2030 года.
Также Романенко, возглавляющий в Совете законодателей Комиссию по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, предложил создать новый национальный проект устойчивого развития сельских территорий.
"Вместе со спикерами региональных парламентов, входящими в состав профильной Комиссии Совета законодателей, мы внесли предложения, как сделать Стратегию развития сельских территорий более эффективной. Для Алтайского края, где более 40 процентов населения проживает в сельской местности, это очень актуально. Отрадно, что отдельная федеральная программа с соответствующим финансированием уже разрабатывается. Президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить такой документ к 1 июня 2019 года", — сообщил спикер АКЗС.
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