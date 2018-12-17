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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
До 28 февраля 2019 года налогоплательщики могут заявить, что владеют иностранными счетами, компаниями, а также другим имуществом и активами за рубежом, и при этом быть освобожденными от ответственности за нарушения, связанные с приобретением подобного имущества.
Декларация в рамках амнистии капиталов подается в любой налоговый орган. При этом в соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, тайну заявленных в этих декларациях сведений, невозможность их использования для возбуждения или расследования уголовных дел. Форму декларации, порядок ее заполнения и представления можно найти на официальном сайте ФНС России в разделе "Специальная декларация".
Напомним, что согласно законодательству граждане Российской федерации и предприниматели, которые открыли или закрыли счет за рубежом в иностранном банке, обязаны представлять в налоговый орган отчет о движении денег по таким счетам.
"Такие отчеты представляются гражданами Российской Федерации налоговым ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Отчет не нужно представлять тем, чей срок пребывания за пределами территории РФ за истекший отчетный календарный год в совокупности составит более 183 дней. Предприниматели-резиденты представляют отчеты ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала", — рассказал заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Руслан Камерилов.
Формы отчетов о движении средств по счетам в иностранных банках доступны на сайте nalog.ru в разделе "Валютное законодательство".
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