Фото: ca-voice.info
Переход дороги в неположенном месте в Бийске обернулся для иностранца большими проблемами — мужчина рискует попасть под уголовную ответственность.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, гражданин Узбекистана был задержан в Бийске за то, что переходил проезжую часть в неустановленном месте.
"При проверке нарушителя по оперативной базе данных полицейские установили, что иностранный гражданин не встал, как полагается, на миграционный учёт и находится на территории Российской Федерации незаконно. Понимая, что выявленное нарушение повлечёт за собой правовую ответственность и соответствующее наказание, задержанный попытался дать взятку инспектору ДПС, чем ещё больше усугубил своё положение", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Теперь вкупе с административной ответственностью мужчине грозит и уголовная.
Комментарии
ого, миграция через дорогу?! Это что-то новенькое!
Из заголовка подумал, что речь пойдёт о каком-нибудь испанце или, например, люксембуржце.