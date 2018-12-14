Жительница Барнаула посетовала на своей страничке в соцсети Фейсбук на то, что в школе ее ребенка выдали вот такой бланк заявления, содержание которого ей показалось странным.
"...Изучение русского языка как родного... В школе попросили заполнить заявление. Возникло стойкое ощущение, что нахожусь я в какой-то заморской стране и чем дольше я там нахожусь, тем меньше я понимаю происходящее вокруг", — возмущается Ольга.
Amic.ru обратился в Министерство образования по Алтайскому краю за комментарием по поводу этого документа.
Как пояснили в ведомстве, речь идет об изменениях в законодательстве РФ в сфере изучения родных языков (ст. 11 ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года — прим. ред.)
— Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, теперь осуществляется по заявлениям родителей школьников при приеме или переводе на обучение по программам дошкольного, начального общего и основного общего образования, — говорит Татьяна Кузьмич, пресс-секретарь Министерства образования края. — Также возможность изучения родного языка обеспечивают Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования.
В ведомстве отмечают, что в Алтайском крае в настоящее время курс "Русский родной язык" преподается в школах с 5 по 9 класс интегрированно с курсом русского языка. Министерством просвещения Российской Федерации разработана примерная рабочая программа учебного предмета "Русский родной язык", входящего в образовательную область "Родной язык и родная литература". "Русский родной язык" включает три блока. "Язык и культура" позволит раскрыть взаимосвязь языка с историей, материальной и духовной культурой русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
"Культура речи" ориентирована на формирование осознанного отношения к использованию русского языка, повышение речевой культуры школьников, практическое овладение культурой речи: навыками использования норм русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. Содержание блока "Речь. Речевая деятельность. Текст" направлено на совершенствование видов речевой деятельности, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения. Учебный предмет "Русский родной язык" не отменяет традиционный учебный предмет "Русский язык" и соотносится с его программой.
Комментарии
Маразм крепчает. Это просто пипец! Здравомыслие у наших чинуш - это из области фантастики!
а я в школе изучал рiдну мову и русский язык. причем мой родной язык как раз русский
а если не написать, какой язык будет учить ребенок?
ысе правильно, это мы в Барнауле живем, а кто-то в ныне образованных нац республиках