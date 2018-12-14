"Газпром" выкупит небоскреб у "Газпрома" за 120 млрд рублей

"Газпром" выкупит петербургский небоскреб "Лахта Центр" у собственной дочерней компании — "Газпром нефти", пишут "Ведомости".
"Газпром" является основным акционером "Газпром нефти", ему принадлежит 95,68% акций компании. По мнению аналитиков, концерн будет рассчитываться со своей "дочкой" ее же дивидендами. В 2017 году они составили 71,1 миллиарда рублей.
По данным издания, сумма сделки составит 120 миллиардов рублей. Отмечается, что это меньше той стоимости, в которую "Газпром нефть" ранее оценивала офисный центр. Так, летом этого года компания заявляла, что справедливая цена за "Лахта Центр" равняется 5% от стоимости всех ее активов — 155,6 млрд рублей.
Часть денег за небоскреб "Газпром" уже перевел, оставшаяся сумма поступит на счета "Газпром нефти" в 2020 году, отмечает издание.
Собеседники издания называют сделку "перекладыванием из кармана в карман".
"Газпром нефть" финансировал строительство "Лахта Центра", в котором расположится головной офис "Газпрома". Полная его стоимость никогда не называлась, но задолженность дочерней компании "МФК Лахта Центр", ответственной за возведение, составляет 120,7 миллиарда рублей, пишет издание.
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