Накануне, 13 декабря 2018 года, в опорном Алтайском государственном университете состоялась встреча "Выпускники АлтГУ — энергия развития Алтайского края", организованная Ассоциацией выпускников одного из ведущих вузов Алтайского края.

В мероприятии приняли участие выпускники АлтГУ разных лет, ныне занимающие высокие посты в Правительстве Алтайского края, Счетной палате и прокуратуре региона, банковской сфере, краевом профсоюзе работников образования и науки и региональном управлении статистики, вошедшие в руководящий состав предприятий и организаций края.

"Вы никогда не будете в этих стенах гостями, а всегда — только уважаемыми коллегами, долгожданными друзьями, с которыми мы выстраивали и всегда будем поддерживать партнерские отношения, — подчеркнул, открывая встречу, президент АлтГУ Сергей Валентинович Землюков. — Алтайский госуниверситет живет и работает благодаря двум поколениями — студентов и выпускников, с которыми активно сотрудничают наши преподаватели и ученые. И мы, безусловно, рады сегодня видеть на нашей встрече выпускников, добившихся наибольших, весомых результатов. Вы — наша неотъемлемая часть и люди, по праву вошедшие в историю Алтайского государственного университета".

После небольшой презентации об истории развития и наиболее значимых достижениях опорного АлтГУ, представленной врио ректора Сергеем Николаевичем Бочаровым, председатель Совета выпускников Ассоциации выпускников АлтГУ, председатель агропромышленной ассоциации "Лен Алтая" Анатолий Владимирович Попов напомнил о том, что Ассоциация является добровольным объединением граждан, созданным на основе доверия и принципах взаимного уважения в целях развития сотрудничества с Алтайским государственным университетом.

"Общая численность выпускников со времени создания университета — около 70 тысяч человек. Большинство выпускников АлтГУ работают в Алтайском крае в различных учреждениях государственной власти, управлениях, правоохранительных органах, социальной сфере, коммерческих структурах и так далее. Конечно, каждый из выпускников, получив прекрасное классическое образование, вносит определенный серьезный вклад в развитие той структуры, где он работает. В этом году при формировании нового Правительства Алтайского края, при выборе депутатов Государственной думы России ряд наших активных выпускников заняли высокие посты в данных структурах. Безусловно, это наша гордость и радость!" — отметил Анатолий Владимирович Попов.

В состав нового Правительства Алтайского края вошла выпускница социологического факультета АлтГУ, кандидат социологических наук Наталья Владимировна Оськина: губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко назначил ее министром социальной защиты региона. Поприветствовав всех участников торжественной встречи, Наталья Владимировна отметила, что всегда рада участвовать в мероприятиях, проводимых в стенах родного вуза.

"Такими встречами вы напоминаете нам о том, откуда мы вышли, помогаете нам помнить это и ценить. Хочу отметить, что связь нашего министерства с Алтайским госуниверситетом давняя и прочная. Она продолжает развиваться, и я приложу все усилия для того, чтобы в дальнейшем наша совместная работа помогла студентам АлтГУ в прохождении практики, дальнейшем трудоустройстве. Своим примером я готова показать университетской молодежи, что все в этой жизни возможно — следует только хорошо учиться, быть целеустремленным и не забывать свою малую родину", — подчеркнула Наталья Владимировна Оськина.

О поддержке Алтайского госуниверситета, сотрудничестве с ним на собрании выпускников говорили все его участники. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития образовательного, культурного и научного потенциала Алтайского края. Одним из результатов стала договоренность о встрече студентов и преподавателей социологического факультета с руководством Министерства социальной защиты региона, обсуждении и реализации совместных проектов.