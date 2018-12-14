Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в России достигло исторического минимума, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях", — сообщило ведомство.
По данным ФСИН, в настоящее время в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тыс. человек. Отмечается, что в начале 2013 года этот показатель составлял 588 тыс. человек, в 2017 году — 523 тыс.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2018 года в российских тюрьмах отбывали наказание 27 780 иностранцев. По сравнению с данными за первую половину 2017 года (29 397 человек) их число уменьшилось на 5,5%. Среди отбывающих наказание больше всего граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.
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учитывая то, что процент жуликов в обществе примерно постоянен, они сейчас на свободе и, может даже, являются уважаемыми людьми)