Фото: vk.com/incident22
Женщина-водитель пострадала в результате столкновения автомобилей в Барнауле днем в пятницу, 14 декабря.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 12:30 в районе дома № 48 по улице Малахова.
По предварительным данным, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cynos, не уступил дорогу имевшему приоритет автомобилю KIA Ceed под управлением женщины 1982 года рождения.
В итоге автоледи получила травмы, ей была оказана медпомощь, не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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