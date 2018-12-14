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Итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09" могут засекретить

, ИА "Амител"
Экспертам понадобится не менее недели для изучения собранных материалов

Фото: youtube.fzpying.com

Результаты исследований образцов герметика и микрометеоритной защиты, взятых с обшивки бытового отсека корабля "Союз МС-09", могут быть не обнародованы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

"Не исключено, что информация может быть засекречена", — сказал источник, знакомый с ходом расследования. Об этом также сообщил другой информированный источник в космической отрасли, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что части микрометеоритной защиты "Союза МС-09", отобранные в ночь на среду российскими космонавтами во время выхода в открытый космос, и образцы герметика содержат достаточную информацию для криминалистов, участвующих в расследовании появления отверстия в бытовом отсеке корабля.

Экспертам понадобится не менее недели для изучения собранных материалов.

"Во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла", — сообщил источник в органах управления МКС.

Он также отметил, что для передачи на Землю элементы защиты хранятся на МКС с соблюдением необходимых условий: "Они в целости, все хорошо, созданы все условия на МКС для того, чтобы в целости и сохранности доставить на Землю эти элементы микрометеоритной защиты. Сначала их сфотографируют, и фотографии будут переданы на Землю, а потом и сами элементы".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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