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Лавров рассказал о "ломающих волю" пытках Бутиной в американской тюрьме

, ИА "Амител"
"Чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться", — отметил Лавров

Фото: politikus.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что россиянка Мария Бутина подвергалась истязаниям, находясь в тюрьме в США, сообщает "РИА Новости".

"Она находится в тяжелейших условиях. Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки. У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что накануне суда российские дипломаты посещали Бутину и подтвердили, что она содержится в очень суровых условиях.

Лавров отметил, что на сделку с американским правосудием Бутина пошла только ради того, чтобы быстрее освободиться.

Он также заявил, что Мария может и дальше рассчитывать на поддержку России: "Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены и чтобы она как можно скорее вернулась домой".

Ранее сообщалось, что арестованная в Вашингтоне уроженка Барнаула Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Она подтвердила это в зале суда столичного округа Колумбия на заседании по ее делу. Также она согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

По обвинениям, которые предъявлены Бутиной, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Реальный же срок, который она может получить в США благодаря сделке — до полугода заключения. После этого россиянку могут депортировать.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.12.2018 18:10
Ню-ню...

Интересно, как же это там ее пытают? Случайно не так же, как Цеповяза?

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