Иллюстрация: yandex.ru/maps
Транспортные заторы в девять баллов сковали улицы Барнаула под вечер пятницы, 14 декабря.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых участках дорог скорость движения автомобилей не превышает три километра в час.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском. Также стоят улицы Гоголя, Челюскинцев, переулок Ядринцева, частично Павловский тракт и улица Малахова.
Комментарии
Какой снегопад, где?
14.12.2018 17:06
- гость -
Какой снегопад, где?
Строителей, Ленина, Красноармейском. Также стоят улицы Гоголя, Челюскинцев, переулок Ядринцева, частично Павловский тракт и улица Малахова.