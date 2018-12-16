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16 декабря 1866 года родился русский художник, теоретик изобразительного искусства, основатель абстракционизма Василий Кандинский. Он полагал, что цвет — важнейшее средство передачи эмоций и главный инструмент художника. Стоит отметить, что к живописи Кандинский пришел в 30 лет, бросив карьеру профессора юриспруденции.
В 1911 году Кандинский написал первую книгу "О духовном в искусстве". Трактат стал первым теоретическим обоснованием появления такого жанра, как абстракционизм. Василий Васильевич рассуждал о средствах воплощения творчества: цвет, форма, толщина линий.
"Беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немыслимо", — писал художник.
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