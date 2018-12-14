Поиск работы это не само простое занятие, особенно для лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Между тем, с июля 2018-го года в Алтайском крае работодатели, численность работников у которых не менее 35 человек, обязаны выделить рабочие места для инвалидов. А с августа 2018 года в крае запущена программа, предлагающая дополнительную поддержку компаниям, трудоустраивающим инвалидов: им возмещают затраты на зарплату сотрудника и его наставника, выделяют деньги на оборудование специального рабочего места и обеспечение инфраструктуры доступности. Заместитель директора Центра занятости населения управления социальной защиты населения по городу Барнаулу Илья Бень рассказал Amic.ru о том, почему работодателям не стоит бояться брать на работу инвалидов, на какие меры поддержки можно рассчитывать и как относятся к работе сами инвалиды.

Корр.: Илья Васильевич, расскажите поподробнее о новой программе поддержки людей с инвалидностью и работодателей, которая начала действовать в Алтайском крае.

Илья Бень: На самом деле эта подпрограмма разработана в рамках государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения на 2015-2020 годы" и называется "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве". Молодого — это значит до 44 лет. Раньше подобной по составу мероприятий программы в регионе не было. Она предусматривает четыре вида поддержки работодателей, которые трудоустроят человека с инвалидностью. Первое — работодателю до пяти месяцев частично возмещают затраты на выплату заработной платы лицу с инвалидностью. Второе — если инвалиду необходима помощь наставника, например, для коммуникации с другими сотрудниками или для обучения производственному навыку, то работодателю также частично возмещают затраты на оплату труда наставника. Третье — если работнику-инвалиду по рекомендациям медикосоциальной экспертизы для выполнения трудовой функции необходимо оснастить или оборудовать рабочее место, работодателю выделяют средства на приобретение этого оборудования. И четвертое — работодателю возмещают средства на создание универсальной инфраструктуры доступности для инвалидов зданий и помещений.

Корр.: А эти суммы фиксированные?

И.Б.: Да, "потолок" есть. Максимальная финансовая поддержка по зарплате одного сотрудника — это МРОТ в месяц, увеличенный на районный коэффициент и на отчисления во внебюджетные фонды. Если работодатель платит больше — то разница в сумме уже за его счет. На работу наставника предельная сумма, которая будет выделена — это половина МРОТ в месяц, увеличенная на районный коэффициент и отчисления.

На оборудование рабочего места работодателю выдается сумма, не превышающая 100 тысяч рублей. На создание инфраструктуры — также до 100 тысяч рублей. В принципе, этого достаточно на обустройство, например, санузла по всем требованиям, дверей или пандуса.

Корр.: И много организаций стали участниками этой программы?

И.Б.: Участниками программы в этом году стали пять работодателей, которые трудоустроили 8 человек с инвалидностью. Во всех случаях работодатели воспользовались возмещением за наставничество и оплату труда работника-инвалида. В одном случае организация получила возмещение за приобретение специального оборудования.

Корр.: Не маловато ли желающих?

И.Б.: Программа запущена недавно, и многие работодатели к ней сейчас присматриваются. В следующем году ждем более высокого интереса, особенно от организаций реального сектора экономики.

Корр.: Работодателю возмещают выплату заработной платы сотруднику-инвалиду в течение пяти месяцев. А может ли возникнуть такая ситуация, что спустя 5 месяцев, когда дотационная поддержка будет использована, люди окажутся не интересны работодателю и будут уволены?

И.Б.: Это исключено. Работодатель подписывает с нами договор и обязуется оформить бессрочное отношение с сотрудником.

Корр.: С середины этого года расширяется количество работодателей, обязанных предоставлять рабочие места инвалидам. Не с этим связана такая поддержка работодателей и ожидающийся интерес к программе?

И.Б.: В том числе. Действительно, в этом году в Алтайском крае были приняты изменения в закон о квотировании, и количество работодателей, которые обязаны трудоустраивать людей с инвалидностью, стало в разы больше. Если до изменений таковых в Барнауле было примерно 250 работодателей, то сейчас уже 695. С июля этого года под квоту подпадают не только компании и организации с численностью более ста человек сотрудников, но и организации с численностью от 35 человек. И вот этим работодателям в приоритетном порядке государство протягивает руку помощи в виде нашей программы. Но подчеркну, что в программе может участвовать любой работодатель внебюджетного сектора экономики, в том числе и тот, на кого не распространяются эти обязательства.

Корр.: А в течение какого времени работодатели должны эту квоту выполнить?

И.Б.: Работодателям, не выполняющим установленную квоту, необходимо предпринимать конкретные активные меры по выполнению квоты — выделять рабочие места для инвалидов, ежемесячно предоставлять о них сведения в органы службы занятости, принимать на работу инвалидов и т.п.

Корр.: А есть те, кто не выполняют? И что им за это грозит?

И.Б.: К сожалению, такие организации есть. Повторюсь, по закону работодатель обязан каждый месяц сообщать нам сведения о созданных или выделенных рабочих местах для инвалидов. Если квоту он не выполнил, то у нас должны быть сведения о вакансии, созданной или выделенной для трудоустройства инвалидов, сведения о выполнении квоты этим работодателем. Мы должны понимать ситуацию работодателя с трудоустройством инвалидов. И если есть необходимость, готовы предложить работодателям разнообразные инструменты — участие в мероприятиях и программах службы занятости (программах временного трудоустройства, организации собеседований с соискателями с инвалидностью и многом другом). Выход есть и для работодателей, которые по каким-то причинам не могут создать рабочее место для инвалида именно у себя на предприятии. Решить вопрос можно, оформив договор о создании рабочего места для инвалида у другого работодателя, имеющего такую возможность.

Корр.: Какие запутанные отношения...

И.Б.: Не соглашусь. Это просто один из возможных способов выполнения квоты. Выбор же остается за работодателем — будет он трудоустраивать инвалидов к себе или воспользуется альтернативной возможностью.

Корр.: Тогда, наверное, большинство организаций и действуют именно таким образом?

И.Б.: В г. Барнауле 30 из 695 работодателей выбрали такой формат работы.

Корр.: Если все так просто, тогда почему такая низкая активность со стороны работодателей, тем более если им приходится платить штрафы?

И.Б.: Активность как раз наоборот очень большая — многие работодатели регулярно обращаются к нам за дополнительными консультациями, выбирая тот или иной способ выполнения квоты. Практически все из них сейчас заявили вакансии для трудоустройства инвалидов к себе, ведут поиск подходящих кандидатов. Некоторые ведут переговоры с другими работодателями, чтобы заключить договор о создании рабочих мест. Мы регулярно проводим семинары для таких работодателей, рассылаем разъяснения и приглашения принять участие в различных программах государственной службы занятости, призванных сделать более удобным и эффективным процесс трудоустройства работников-инвалидов.

Корр.: Сколько сегодня в Центре занятости на учете людей с инвалидностью?

И.Б.: Сейчас официально на учете стоят 125 человек с инвалидностью. В нашей базе данных при этом содержится информация о 721 вакансии для данной категории соискателей (причем самые разные вакансии: от высококвалифицированных до не требующих особой подготовки и опыта работы).

Но, кроме этого, мы уже два года активно работаем со всеми инвалидами, в том числе теми, кто не обращается в центр занятости. К нам регулярно по системе межведомственного документооборота поступают сведения о лицах, получивших инвалидность и выразивших согласие на работу с ними органов службы занятости. Мы их обзваниваем, рассказываем о программах и об услугах. Ведь мы помогаем не только найти работу, но даем возможность бесплатного обучения. И приглашаем этих людей к себе в центр занятости.

Корр.: И каков эффект?

И.Б.: К сожалению, не все инвалиды готовы активно искать работу и трудоустраиваться, даже при условии, что такую работу можно попробовать найти. Наша цель — инициативный подход с данной категорией граждан, который призван сломать стереотип, что получение инвалидности это тупик на пути к дальнейшей профессиональной самореализации. Основным инструментом достижения этой цели мы считаем повышение информированности граждан об услугах, предоставляемых государственной службой занятости (среди которых наиболее важными являются услуги психологов-профконсультантов (помощь в составлении резюме, обучение навыкам участия в собеседовании и т.п.), а также возможность бесплатного профессионального обучения по направлению службы занятости).

Именно для этого совсем недавно на базе центрального офиса Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю (на ул. Гоголя, 56) мы совместно с другими ведомствами открыли Ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором в т.ч. есть и консультационный пункт центра занятости. Работа Ресурсного центра организована по принципу "одного окна". Цель его создания — сократить "маршрут" гражданина при получении сопутствующих услуг в разных ведомствах. В ресурсном центре работают специалисты всех основных социальных служб, в которые обычно обращаются инвалиды после прохождения медико-социальной экспертизы. То есть органов социальной защиты, государственной службы занятости, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, протезно-ортопедического предприятия.

Корр.: Тогда что мешает инвалидам выходить на работу?

И.Б.: Люди все разные, и ситуации бывают разные. Где-то это объективные очень тяжелые трудности со здоровьем, где-то отсутствие необходимого опыта и квалификации (но последнее решаемо, т.к. служба занятости может предложить бесплатное профобучение), где-то неуверенность в себе, отсутствие коммуникативных навыков и т.п. (и с этим тоже помогут справиться наши психологи-профконсультанты).

Наши профконсультанты в настоящее время активно работают со школами, с учреждениями профобразования, где учатся дети-инвалиды.

Корр.: А какие профессии вы помогаете освоить?

И.Б.: Те, которые востребованы на рынке труда и по которым инвалиды смогут работать в силу состоянии здоровья. Но так как все инвалиды разные и имеют разные ограничения, то и закрытого перечня таких профессий просто нет — все индивидуально. Один из основных документов при принятии решения о том, по какой профессии направить инвалида на обучение — это карта реабилитации и абилитации инвалида, исходя из содержания которой можно определить, в каких условиях и по какой профессии сможет работать конкретный инвалид. И если какая-то трудовая деятельность ему противопоказана, то этой профессии учить его мы не будем.

Корр.: Не очень понятен такой момент: 700 вакансий в Центре занятости и 125 человек с инвалидностью на учете. Они не подходят друг другу?

И.Б.: Не всегда так. В каких-то случаях подходящие кандидаты есть, и они в настоящее время находятся на согласовании у работодателя. По каким-то вакансиям подходящих кандидатов среди состоящих на учете пока нет, но мы их активно ищем среди не обращавшихся в службу занятости инвалидов, сведениями о которых располагаем. В отдельных случаях предлагаем работодателю пересмотреть профессию, по которой он выделил рабочее место для трудоустройства инвалидов. Рекомендуем работодателю при этом отталкиваться от контингента инвалидов, обращающихся в центр занятости в поиске работы. Предлагаем работодателю ознакомиться со списком таких инвалидов, посмотреть, какую профессию они имеют, какой опыт, подумать, какой функционал работодатель может выделить именно под этих конкретных кандидатов. Последний способ наиболее конструктивный и эффективный, т.к. позволяет работодателю быстрее найти нужного кандидата и выполнить установленную квоту.

Корр.: А это может быть уловка со стороны работодателей, когда они заявляют вакансии, под которые заведомо невозможно найти работника с инвалидностью?

И.Б.: По-разному бывает. Работодатель по действующему законодательству самостоятельно определяет те рабочие места, которые он выделяет в счет квоты для трудоустройства инвалидов. Каждое предприятие ограничено спецификой своей деятельности.

Но мы всегда настоятельно рекомендуем работодателям проявлять некоторую гибкость, когда речь идет о трудоустройстве людей с особыми потребностями по здоровью. Предлагаем работодателям по возможности снижать требования к возможным кандидатам (например, указывать стаж не 5 лет, а хотя бы 1 год и т.п.). Делается это для того, чтобы заведомо не сужать круг потенциальных кандидатов, устанавливая максимально возможные квалификационные требования.

Корр.: Может быть, работодатели просто опасаются брать на работу людей, которые не слишком заинтересованы в этом? Исходя из вашего опыта, насколько добросовестно подходят к своим обязанностям трудоустроенные по квоте инвалиды?

И.Б.: А здесь нет отличия: здоровый сотрудник или с инвалидностью. Как среди условно здоровых есть не очень мотивированные работники, так встречаются такие и среди людей с инвалидностью. Но, как показывает наш опыт, многие инвалиды, сами обратившиеся в Центр занятости, работать желают. Да, некоторые работодатели думают, мол, инвалид устроится и сразу уйдет на больничный. Да наоборот, получив хорошую работу, некоторые из них лишний раз не будут злоупотреблять правом уйти на больничный или уйти в длительный отпуск, который им положен по закону. Очень часто трудоустроенный инвалид очень ответственно подходит к работе. Он бережет эту работу, держится за нее. И более ответственно относится к своим обязанностям, чем условно здоровый. Потому что он понимает, что найти другую работу ему будет гораздо труднее.

Корр.: Вы все правильно говорите, только ведь и работодателя понять можно: разочаровываться лишний раз не хочется.

И.Б.: Можно сначала заключить с человеком срочный договор, что-то вроде испытательного срока на месяц, на три или на неделю. У нас действует программа по организации временной занятости граждан с инвалидностью. И такой подход, кстати, удобен и работнику, учитывая, что и люди не всегда готовы гарантировать, что будут работать в этой компании годами. По окончании этого договора либо работодатель и сотрудник переходят уже на бессрочный трудовой договор, либо расстаются.

Кстати, в период действия срочного трудового договора из бюджета Алтайского края в соответствии с условиями этой программы работнику, кроме зарплаты, которую он получает от работодателя, служба занятости оказывает материальную поддержку.

Корр.: Скажите, а сколько всего у нас сейчас работают людей с инвалидностью?

И.Б.: По имеющимся у нас сведениям из Пенсионного фонда, в Барнауле сегодня трудоустроены четверть инвалидов трудоспособного возраста. Будем стараться сделать этот показатель выше.

Корр.: 5 организаций Барнаула в этом году участвуют в мероприятиях по "сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве". Расскажите, что это за организации.

И.Б.: Да, в этом году первыми, кто поучаствовал в этой программе, стали общественные организации инвалидов. Благодаря программе они смогли трудоустроить несколько инвалидов. Например, в общественной организации Всероссийского общества глухих квалифицированный работник с инвалидностью по слуху работает специалистом по взаимодействию с молодежью и спорту. По этой же программе этому специалисту приобрели специальное оборудование — специализированный, сертифицированный телефон с усилителем звука для лиц, не имеющих слуха, и компьютер со специальным программным обеспечением для людей, которые не способны четко различать звуки. Сейчас организация получает возмещение затрат на выплату зарплаты этому работнику и его наставнику-сурдопереводчику, а также за оборудование рабочего места.

Еще одна организация, пока единственная из внебюджетного сектора — частное охранное предприятие. Они также взяли на работу человека с инвалидностью.

Кстати, мы рассчитываем, что в следующем году в программе станет больше участников реального сектора экономики. Мы проводим с такими компаниями большую разъяснительную работу, привлекая их к участию, предлагая реальную поддержку при трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья.