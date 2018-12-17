2018 год был богаты на выборы. Россияне выбирали президента, губернаторов, имена аэропортам. Вспоминаем самое важное из этих событий.

Выбирали президента

Главным политическим событием года в России, безусловно, стали выборы президента. В четвертый раз им стал Владимир Путин (76% голосов). В его победе никто не сомневался, но все же главе государства не стали подбирать слишком уж сильных конкурентов. Вместо недопущенного на выборы оппозиционера Алексей Навального голоса либералов была призвана собрать Ксения Собчак (1,6%). Коммунисты выставили не привычного кандидата Зюганова, а бизнесмена Павла Грудина (11,8%). ЛДПР и "Яблоко" не стали экспериментировать и выставили Жириновского (5,6%) и Явлинского (1%). Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрали менее 1% голосов. Как видим, политической конкуренции в России до сих пор не сложилось.

После выборов традиционно было обновлено российское правительство. Всех "старых" и "новых" членов кабмина перечислять не будем (имена можете почитать тут). Напомним только самые любопытные назначения. Так, социальным вице-премьером стала экс-глава Счетной палата Татьяна Голикова. Экс-министр спорта Виталий Мутко стал вице-премьером по вопросам строительства. А вот курировать спорт и культуру поставили Ольгу Голодец, ранее отвечавшую в правительстве за социальную политику. Топ-менеджер Росселькозбанка Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства.

Выбирали губернаторов

В 2018 году губернаторов выбирали в нескольких регионах.

Так, в Алтайском крае эта необходимость возникла из-за досрочного ухода с поста Александра Карлина, он отработал в регионе почти 13 лет. На его место президент тут же назначил врио Виктора Томенко, в прошлом председателя правительства Красноярского края. Он был поддержан партией власти и сомнений в его победе не было. Кампанию ему составили три человека: депутаты краевого парламента Владимир Семенов от ЛДПР и Людмила Суслова от "Справедливой России", бизнесмен Андрей Крылов от "Партии Роста". Ещё двоих (Виктора Рау и Сергея Сущевского) до участия в выборах не допустили, как не собравших подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. А собрать надо было 534 штуки. Даже у ЛДПР и "Справедливой России" нет столько муниципальных депутатов крае, что уже говорить про малоизвестного Крылова от крошечной партии. Не без помощи извне, что называется. Но победил все равно Томенко.

После выборов он начал реформировать краевое правительство, созданное Александром Карлиным. Перемены не масштабные, но они есть. Так Министерство строительства, транспорта и ЖКХ было разделено на два министерства (на строительство-транспорт и ЖКХ). Управления по культуре и по промышленности стали министерствами, министерство юстиции и министерство спорта — управлениями. Но структура правительства до сих пор не сформирована окончательно. Пока вакантными остаются два поста заместителей председателя правительства. Новые люди их, но осталось много и прежних. В алтайский кабмин на работу перешли несколько представителей красноярского кабмина: Дмитрий Попов, Иван Кибардин, Игорь Степаненко и Александр Климин. Значительная часть членов кабмина сохранили свои посты (Владимир Притупов, Владимир Попрядухин, Александр Чеботаев), а кто-то даже повысил статус — экс-министр здравоохранения Ирина Долгова стала вице-премьером.

Самого же Томенко пока упрекают в вялой работе, отсутствии серьезных решений и слабом реагировании на важных коммунальные происшествия в регионе.

Также в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, выборы глав регионов прошли в:

Москве, и победил действующий мэр Сергей Собянин

Владимирской области. Вот тут кандидату от партии власти победить не удалось. Причем, выборы прошли в два тура. Единоросс и действующий губернатор Светлана Орлова набрала всего 37%, победил же кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Республике Хакасия. Здесь выборы также прошли в два тура. По итогам второго победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Правда он был единственным кандидатом. Действующий губернатора Виктор Зимин после первого тура снял свою кандидатуру.

Кемеровской области. Напомним, 1 апреля губернатор-долгожитель Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку. Официально это было связано с гибелью большого количество людей на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Но вообще о его отставке говорили уже несколько последних лет. А победу на выборах одержал врио главы региона Сергей Цивилев.

Приморском крае. Здесь губернатор не избран до сих пор. В первом туре ни один из кандидатов не набрал 50%, во втором коммунист Андрей Ищенко обогнал единоросса Андрея Тарасенко. Однако итоги не признали из-за выявленных фальсификаций.

Также выборы в сентябре 2018 года прошли в Якутии, Хабаровском и Красноярском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях и Чукотском автономном округе.

Выбирали имена аэропортам

В 2018 году были не только политические выборы. Осенью россияне в рамках конкурса "Великие имена России" выбирали имена известных земляков для 47 крупнейших аэропортов страны. Сначала кандидатуры выдвинули общественные палаты регионов, затем россияне голосовали за них на сайте конкурса, далее был сформирован список из трех самых популярных имен. И уже из них выбрали окончательно. Но не везде выбрали. Оказалось, что в имена некоторым аэропортам выбрали не жители данного города, а других городов. Организаторы приняли решение провести переголосование.

В Республике Алтай, например, и вовсе решили не присваивать аэропорту имени. В голосовании с небольшим отрывом победил художник и исследователь Николай Рерих, но местные голосовали и призывали назвать аэропорт именем алтайского художника Чорос-Гуркина.