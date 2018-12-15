Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 138 квадратных метров продают в центре Барнаула за 14,4 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на пятом этаже высотного кирпичного дома. Высота потолков в квартире составляет 3,05 метра.
"В квартире выполнен дорогой дизайнерский ремонт из качественных натуральных материалов (паркет, двери и мебель из натурального дуба). Итальянская эксклюзивная сантехника", — отмечает автор объявления.
Территория дома огорожена и находится под круглосуточной охраной.
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