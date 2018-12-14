СК проверит получение травм рабочими Бийского олеумного завода

Следственное управление СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту получения травм рабочими Бийского олеумного завода, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в среду, 12 декабря, на территории завода под давлением горячего пара произошла разгерметизация "заглушки" металлической трубы паропровода, предназначенного для технических нужд предприятия.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили проходящие мимо трое рабочих. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает.
В ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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