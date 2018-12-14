Песков прокомментировал оскорбления Леонтьева в адрес главы Хакасии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что что в Кремле знают о нелицеприятном заявлении вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева в адрес нового главы Хакасии Валентина Коновалова, сообщает "РИА Новости".
Песков подчеркнул, что правительство не намерено вмешиваться в конфликт между Леонтьевым и Коноваловым.
Также он заявил, что подобные выражения недопустимы.
Напомним, Леонтьев в эфире программы "Главная тема" на радио "Комсомольская правда" заявил, что избиратели в Хакасии выбрали губернатором "дебила".
Причем, несколькими минутами ранее он сравнил некоторых избирателей с животными, недоразвитыми морально и нравственно. После фактически была высказана взаимосвязь между "недоразвитыми животными избирателями" и "избранным дебилом губернатором".
"Вот то, что называется протестное голосование, мы сейчас видим это в России. Вот, например, есть регион Хакасия. Там выбрали губернатором дебила. И всем понятно, что это дебил, но никого это не интересует, хотя он открытый дебил, такой манифистированный", — заявил Леонтьев.
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