Лукашенко заподозрил Москву в попытках присоединить Беларусь к России

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу, 14 декабря, высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать республику в состав России, сообщает "Интерфакс".
По словам Лукашенко, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции": "Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят: мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации".
"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил Лукашенко .
"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", — сказал Лукашенко.
Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, Лукашенко заявил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента".
"Тогда (в начале 2000-х годов) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу", — отметил Лукашенко.
Комментарии
Ерунда, комплекс маленькой страны. Или сми опять врут
Батька хочет быть европейской страной, а нефть покупать по ценам внутрироссийского рынка.