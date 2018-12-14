Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% до 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
"Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", — говорится в сообщении ЦБ.
В сентябре этого года Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%. Произошло это впервые с 2014 года.
Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка, в частности, делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.
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