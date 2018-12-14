МВД закупит более 800 автозаков на 2,4 млрд рублей

До конца 2019 года МВД России планирует закупить более 800 новых автомобилей для перевозки задержанных и осужденных, которые будут распределены по девяти регионам, следует из документов на сайте госзакупок, пишет Znak.com.
Полиции понадобились новые спецмашины на базе марок ГАЗ и КамАЗ. В основном это небольшие модели вместимостью до 7 задержанных. При этом прописаны автомобили, в которых есть одна общая и три одиночные камеры.
Автозаки распределят между полицией Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края.
В начале декабря стало известно, что МВД закупило более 26 тыс. наручников "Нежность". В комплект к стальным браслетам полиция приобрела 8 тысяч электрошокеров "Скорпион".
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