Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал инициативу о введении обязательных работ за появление пьяным в общественном месте, пишет "МБХ медиа".
"Когда человек задержан, государство несет ответственность и расходы: человек ночует в месте задержания, питается, его содержание стоит определенных средств. Более того, человеку в нетрезвом виде нужно время, чтобы выйти из этого состояния. Я бы предложил дать определенное время для административного задержания, чтобы человек пришел в себя, а потом, если человек будет выполнять обязательные работы, получать пользу. Человеку будет проще осознавать свою вину. Физический труд поможет им выйти из такого состояния, но им нужна и медицинская помощь", — сказал Нилов.
Он подчеркнул, что аналогичная мера применялась в Советском союзе, а сейчас ее используют и за рубежом. Правда, он не стал уточнять, где именно это практикуется, но, как он отметил, точно практикуется.
Ранее с таким предложением выступили депутаты Самарской губернской думы. Сегодня инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы. Предлагается ввести обязательные работы как альтернативный вид наказания за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Сейчас за такое правонарушение предполагается штраф или арест до 15 суток.
"Поскольку появление в общественных местах в состоянии опьянения сопряжено с большим риском причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, законопроектом предлагается предусмотреть в качестве еще одного возможного вида административного наказания по данной статье обязательные работы", — говорится в пояснительной записке к документу.
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Как определять будут степень опьянения?