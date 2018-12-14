Нефтяники на месяц выкупили детский спорткомплекс под корпоративы

Администрация города Урая в ХМАО согласовала "Урайнефтегазу" ("дочка" "Лукойла") муниципальный спортивный комплекс под проведение новогоднего корпоратива, пишет Znak.com со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что по просьбе нефтяников спортивный объект, в котором занимаются дети, с 10 декабря и практически до конца года будет закрыт для различных секций. Юным спортсменам предложено как-нибудь самоорганизоваться и найти себе другие места для тренировок.
Издание пишет, что имеется обращение гендиректора "Урайнефтегаза", направленное 5 декабря главе города Анатолию Иванову. "В связи с корпоративным празднованием коллектива предприятия ТПП "Урайнефтегаз" Нового 2019 года и необходимостью выполнения подготовительных работ по оформлению зала в ФСК "Олимп", расположенного по адресу 1Г-66, прошу вас согласовать дату начала вышеуказанных работ с 10 декабря 2018 года, перераспределив запланированные мероприятия в другие спорткомплексы города", — говорится в письме.
Как пояснил собеседник издания, нефтяники попросили закрыть для посетителей этот объект на 20 дней. "Администрация просьбу согласовала уже 6 декабря. С 10 декабря занятия в "Олимпе" отменены. При этом детям, занимающимся там в секциях, и тренерам предложено временно тренироваться в других спорткомплексах. Теперь ребятам и их наставникам нужно намного больше времени, чтобы добраться до зала в другом микрорайоне", — пояснил источник издания.
Источник также сообщил, что с приходом в администрацию Иванова этот спорткомплекс сдается под корпоративы нефтяников каждый год, но на 20 дней закрывают первый раз.
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