Сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию региона.
В квартире чиновника прошли обыски. Губернатор региона Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию и заявил, что исполнительная власть области тесно работает с правоохранителями.
Другой информации губернатор не дал. Он отметил, что все вопросы следует задавать Главному управлению Следственного комитета России.
Кузнецов курирует ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, энергетику, связь и тарифообразование — почти все самые важные сферы любого региона.
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