Депутаты обеспечат автономную работу Рунета при угрозах из-за рубежа

Законопроект об обеспечении автономной работы Рунета внесли в Госдуму. Данные появились в электронной базе нижней палаты.
Документ внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Цель проекта — обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета, если вдруг возникнет угроза из-за рубежа.
Авторы законопроекта отметили, что Россия напрямую и бездоказательно обвиняется в хакерских атаках. Они приводят цитату, в которой говорится о возможном наказании для указанных стран: "Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем".
Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов даже в случае отключения от мировой Сети.
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