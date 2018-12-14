Главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти составил рейтинг лучших фильмов 2018 года. В топ вошли 10 кинокартин, сообщает телеканал "360".
Первое место досталось байопику американского режиссера Адама МаКкея "Власть". В картине Кристиан Бэйл сыграл роль вице-президента США Дика Чейни. Журналист оценил игру актера. Драму же он охарактеризовал, как непрерывную и разрушительную сатиру. Россияне увидят фильм в феврале 2019 года. Мировая премьера прошла 12 декабря.
На второе место поместили киноленту Альфонсо Куарона "Рома". В черно-белом фильме разворачиваются события 1970-х годов в Мехико. Главная героиня — скромная, необразованная и беспомощная горничная. Кинокартину высоко оценили на Венецианском кинофестивале.
Тройку замыкает фильм "Сможете ли вы меня простить?". Зритель познакомился с историей писательницы Ли Израэль. Общество обратило на нее внимание только после того, как та начала подделывать письма умерших литераторов. Главные роли достались Мелиссе МакКарти и Ричарду Гранту.
На четвертой строчке — драма Павла Павликовского "Холодная война". Режиссер рассказал историю любви в послевоенной Польше. Разные происхождение и темперамент, расставания, политика и собственные недостатки не смогли разлучить два влюбленных сердца.
Документальная лента "Свободный подъем в одиночку" заняла пятую позицию. Зрители наблюдают за покорением одной из самых высоких и сложных вершин в Северной Америке — горы Эль-Капитан. Подвиг скалолаза Алекса Хоннольда снимала команда National Geographic.
Кинокритику журнала The Hollywood Reporter также понравились следующие картины: "Пылающий" Ли Чхан Дона, "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Наездник" Хлои Чжао, "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды. Замыкает десятку восстановленная версия "Другой стороны ветра". Этот фильм Орсон Уэллс так и не доделал.
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