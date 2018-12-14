Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в Ивановской, Новгородской, Псковской Тверской, Тульской областях оказалась намного выше, чем в других регионах России, сообщает "РИА Новости".
При этом Голикова отметила улучшение общих показателей в этой сфере по стране.
"Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими", — сказала она во время семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном собрании.
Голикова также отметила, что зафиксированы множественные случаи смертей из-за новообразований и проблем с системой кровообращения.
Как оказалось, с онкологией чаще всего не могут справиться в Псковской, Орловской, Тверской и Тульской областях, а также в Севастополе. Многочисленные летальные случаи от болезни сердца происходят во Владимирской, Орловской, Пензенской, Псковской и Новгородской областях.
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