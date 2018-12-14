Смотритель кладбища в Северной Осетии решил заранее вырыть могилы до наступления холодов, когда земля промерзнет, однако местные жители такую заботу не оценили, сообщает телеканал "360".
Случай произошел в городе Алагир. Сотрудником кладбища оказался 63-летний Аслан Толпаров. Как рассказало агентство "Регион онлайн", мужчина озаботился проблемой новых мест заранее, чтобы потом не пришлось долбить замерзшую землю.
Позже в социальных сетях опубликовали ролик, в котором можно увидеть новые могилы. Автор видео возмущается. "Это неправильно", — говорит он.
"Заготовки" заинтересовали мэра Алагира Алексея Гоконаева. Глава города распорядился закопать ямы.
"Мы позвали его на второй день и отругали. Как я понял, взрослый человек просто не подумав вскопал ямы, без плохих побуждений. Такого больше не будет", — заявил мэр Алагира.
Отмечается, что местные жители долго не могли успокоиться и еще какое-то время оставляли множество гневных комментариев в адрес Толпарова. Мужчина не выдержал такого давления и решил уволиться.
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