В Ростове-на-Дону 80-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как его обвинили в краже новогодней гирлянды, которой стоматологическая клиника планировала украсить свое здание к Новому году. Когда руководство клиники узнало об обстоятельствах дела, то решило простить дедушку и забрать заявление из полиции сообщает телеканал "360" со ссылкой на исполняющую обязанности директора медучреждения.
"Подписали мировую, все нормально. Гирлянды все возвращены и дело будет сегодня закрыто", — рассказали в клинике, отметив, что для них стало неожиданностью, когда была заказана и оплачена вышка, материалы, работы, и вдруг выяснилось, что гирлянды исчезли.
"На видео с камер наблюдения не видно, что это пенсионер. Видно только, что человек в капюшоне собрал все гирлянды, погрузил в тележку и ушел. Мы в течение дня не могли найти этого человека с тележкой, поэтому пришлось подать заявление в полицию", — пояснили в клинике
На место приехали следователи, посмотрели записи с камер и начали искать. Пока вели розыск, клиника закупила новые гирлянды и украсила здание. Позже полицейские сообщили, что нашли пропажу. Оказалось, что пожилой мужчина собирал по городу металлолом для сдачи, чтобы получить деньги на проживание.
"Сами знаете, как тяжело сейчас жить", — отметила исполняющая обязанности директора клиники.
За кражу новогоднего украшения стоимостью 120 тысяч рублей пожилому горожанину грозило до двух лет лишения свободы.
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